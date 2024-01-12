محمود حافظ لـ "الخليج 365": "الزعيم عادل إمام ربى أولاده نعم التربية والأخلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان محمود حافظ، عن العلاقة التي تربطه بأسرة الزعيم عادل إمام وتعاونه مع الفنان محمد عادل إمام والمخرج رامي إمام.

وقال حافظ، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "أتمنى وجود تجارب عديدة بيني وبين محمد عادل إمام واشتغلت معاه (لمعي القط) و (النمر)، وبحب الكيميا اللي موجودة بينا".

وتابع: "الزعيم عادل إمام بجد ربى أولاده ونعم التربية والأخلاق".

وأضاف حافظ: "اشتغلت مع الأستاذ رامي إمام، ومشفتش منهم غير كل إحترام، وهم ناس محترمين وفي حالهم وأجوائهم جميلة ومريحين نفسيا وتحب وأنت شغال معاهم تطلع أجمل ما عندك".

يذكر أن، محمود حافظ، يواصل تصوير فيلم"بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي، ويعرض له حاليا بالسينمات فيلم"الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي.

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