ميرنا وليد - بيروت - بدأت منذ قليل مراسم العزاء بوالدة الفنانة التونسية لطيفة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في مصر بحضور الفنانة لطيفة، والإعلامية المصرية بوسي شلبي.

وحضرت الإعلامية بسمة وهبة، والفنانة اللبنانية كارول سماحة، والممثلة المصرية لبلبة، والممثلة السورية جومانا مراد، على تقديم واجب العزاء للفنانة لطيفة.

وكانت والدة لطيفة قد توفيت داخل أحد المستشفيات في القاهرة، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل، رافقتها الفنانة لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة.

وقالت لطيفة، إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت في نقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها بتونس.

كانت هذه تفاصيل خبر بحضور كارول سماحة ولبلبة وجومانا مراد.. بدء مراسم العزاء بوالدة لطيفة التونسية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.