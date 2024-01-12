ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها وجمالها حديث الكثيرين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين صورة لها ظهرت فيها بإطلالة ساحرة ولافتة وتألقت ميرنا باطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية توب شيفون بأكمام طويلة لونها أسود، ونسقت معه بنطلون جلد اسود اللون أيضاً، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

وتركت ميرنا خصلات شعرها اللامعة تتدلى على كتفيها بشكل مموج ولافت، كما وضعت مكياجاً ناعماً، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي اللامع، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا هو فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

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