لميس الحديدي وبسمة وهبة والمؤلف أيمن سليم في عزاء والدة لطيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل نجوم الفن والإعلام التوافد على عزاء والدة الفنانة لطيفة الذي يقام مساء اليوم الجمعة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" أوضح خلاله حضور عدد من نجوم الفن والإعلام وهم الحضور الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة كارول سماحة، الإعلامي ممدوح موسى، الفنانة لبلبة، الفنانة ريم البارودي، والمؤلف أيمن سليم، الفنانة صابرين، الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة جومانا مراد، الفنان منذر ريحانه وحرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء ومواساة لطيفة في محنتها.

وظهرت "لطيفة" وهي تتلقى عزاء والدها وسط تأثرها برحيلها وسط عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وشيعت الفنانة لطيفة جثمان والدتها مطلع شهر يناير الجاري من منزلها بمنطقة منوبة بعد صلاة العصر ثم تم نقلها إلى مقابر الأسرة في سيدي عمر بتونس.

أعلنت "لطيفة" وفاة والدتها عبر صفحتها على "إكس"، وكتبت: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم .. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".