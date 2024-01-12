تامر حسني يصل دبي مع ابنته تالية: "مطقمين ولابسين زي بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل النجم تامر حسني إلى دبي لإحياء حفله الغنائي المقرر إقامته غدًا السبت برفقته ابنته تالية ونشر صور فور وصوله لفندق الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "تامر" بالصور وهو يرتدي نفس ملابس ابنته تالية وعلق قائلا: "وصولي دبي أنا وتاليه مطقمين ولابسين زي بعض، بالمناسبة الاستقبال ده حصل عشان تاليه كل الحب والاحترام للمنظمين الكرام، جماهير دبي الغاليين منتظركم بكرا ان شاء".

وطرح "تامر" أحدث كليباته الغنائية هذا العام بعنوان "موحشتكيش" وظهرت معًا لأول مرة الفنانة ثراء جبيل والتي شاركت كموديل بالكليب.

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