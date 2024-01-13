الجمهور يحاصر محمد رمضان في الكوت ديفوار عقب صلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان عن زحام وتجمهر العديد من محبيه حوله أثناء تواجده في الكوت ديفوار عقب أداء صلاة الجمعة عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" استعدادًا لإحياء حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر أن تبدأ غدًا السبت.

ونشر "رمضان" عدد من مقاطع الفيديوهات التي أوضحت زحام شديد عقب خروجه من أحد المساجد في الكوت ديفوار وأداء صلاة الجمعة وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية معهم، كما نشر صورة ظهر خلالها مع المطربة النيجيرية يامي الادي والتي ستشارك في حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويعيش الفنان محمد رمضان انتعاشة فنية خلال عام 2023، حيث إلى جانب إحياء جولته الغنائية الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي، أحيا "رمضان" عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها ولاقت هذه الحفلات حضورًا وتفاعلًا جماهيريًا ضخمًا، إلى جانب عرض مسلسل "جعفر العمدة" بموسم دراما رمضان الماضي، كما عرض له فيلم "هارلي" بعيد الفطر المبارك، وأخيرًا فيلم "ع الزيرو" وعرض ضمن موسم أفلام الصيف.

يذكر أن الفنان محمد رمضان تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم "أسد الأسود" والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

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