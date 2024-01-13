ردئ وغير نظيف| أزمة جديدة تضرب شريف منير.. والفنان يخرج عن صمته

كتب امير فتحي في السبت 13 يناير 2024 05:18 صباحاً - أعرب الفنان شريف منير عن غضبه لما يتعرض له فيلمه الجديد “ليه تعيشها لوحدك؟”، والذي يقوم ببطولته عدد من النجوم أبرزهم الفنان شريف منير وخالد الصاوي، ولا سيما أن العمل يناقش قضية موجودة بالفعل يصمت الجميع عنها.

فيلم ليه تعيشها لوحدك؟

وتحدث شريف منير بغضب عن ما يتم ضد فيلمه الجديد “ليه تعيشها لوحدك” الذي يشارك في بطولته إلى جوار خالد الصاوي وسلمى أبو ضيف، وطرح في دور العرض قبل أيام.

البوستر الدعائي لفيلم “ليه تعيشها لوحدك؟”

وفي لقاء إذاعي تحدث منير عن الفيلم مؤكدا أن الجمهور لم يعلم بطرح الفيلم في دور العرض، مشيرًا إلى أن هناك “شغل غير نظيف” يمارس تجاه هذا الفيلم.

حرب ضد شريف منير

“في حد بيوقع الفيلم”، هكذا وصف شريف منير ما يجري، مدللا على حديثه بعدم وجود أي دعاية للفيلم في الطرقات والشوارع، وعدم وجود أي إعلان خاص بالعمل.

ورفض الفنان تسمية شخص بعينه مسؤولا عما يجري، قائلا “مش هتكلم وأقول مين المسؤول بس ربنا هيجيبلنا حقنا منك”، خاصة أن هناك ميزانية مخصصة للدعاية للفيلم، ولكنه لا يعلم ما تم عمله بهذه الميزانية.

شريف منير يرد على هجوم السوشيال ميديا

كما وجه الفنان المصري شريف منير، رسالة لكل من يهاجمه ويهاجم الفنانين على منصات السوشيال ميديا.

وقال منير، ببرنامج”أسرار النجوم”: “رسالتي لمن يهاجمنا كفنانين من خلف شاشة موبايل يكون كل همه الهجوم فقط ولا تتعب نفسك فهو أصبح لا يؤثر فينا، لأن بيكون فيه هجوم للهجوم فقط دون أي سبب، وفيه منهم لجان إلكترونية طبعا”.

وتابع: “ورضينا أم لا السوشيال ميديا أصبحت حاجة مهمة في حياتنا وحياة أولادنا ومؤثرة، وأحيانا يعود بشكل سلبي وهؤلاء أقوم بعمل مونتاج لهم من حياتي”.

وأضاف: “الحقيقة كنت أرد دائما وأنفعل وأتأثر بما يحدث ولكن كنت بتعب، والآن وصلت لمرحلة من الهدوء مع نفسي وأني أفكر قبل الرد وأصبحت قليل الرد، وبعمل حاجة تانية تسعدني هي (البلوك)، خصوصا في التعليقات المسيئة أبحث عنها لكي أغلقها، البلوك من أحلى الحاجات اللي حصلت”.

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