هل يقدم أحمد العوضي عمل كوميدي مع زوجته ياسمين عبد العزيز ؟

ميرنا وليد - بيروت - قال الممثل المصري أحمد العوضي عن رأيه في فكرة أن يجمعه فيلم كوميدي مع زوجته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، وفي التفاصيل أوضح أن السيناريو المناسب هو الذي سيحدد هذا الأمر.



كلام أحمد العوضي جاء في برنامج مساء الإمارات.

يذكر أن فيلم "الإسكندراني" من بطولة الممثل المصري أحمد العوضي يحقق نجاحاً باهراً في دور العرض السينمائية.

فيلم "الإسكندراني"، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، ومن بطولة عدد من الممثلين، من بينهم: أحمد العوضي، حسين فهمي، زينة، رحاب الجمل، محمود حافظ، عصام السقا، محمد رضوان، تسنيم مطر، مايا فارس، صلاح عبد الله.

وتدور أحداث "الإسكندراني" في قلب محافظة الإسكندرية، إذ يمر بكر الإسكندراني بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.