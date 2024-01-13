وائل جسار يحيي حفلين غنائيين بالقاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أحيا المطرب اللبناني وائل جسار، مساء أمس الجمعة، حفلين غنائيين بالقاهرة أحدهما بفندق فيرمنت نايل سيتى والثاني بمنطقة الزمالك.

وتألق "جسار" خلال الحفل بتقديم عددا من الأغاني الطربية والرومانسية المميزة.

وتقام هذه الحفلات ضمن سهرات موسم منتصف العام الدراسي وحملت لافتة كامل العدد.

على جانب آخر، يستعد وائل جسار للمشاركة في حفل ألحان صلاح الشرنوبي المقرر إقامته يوم 18 يناير الجاري بالمملكة العربية السعودية.

ونشر جسار، بوستر الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شرف كبير لي المشاركة في حفل ألحان صلاح الشرنوبي.. شكرا المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للترفيه".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، كشف عن إقامة حفل موسيقي بعنوان "صلاح الشرنوبي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل صلاح الشرنوبي، ويحييه نخبة من نجوم الغناء العربي وهم الفنانة أصالة، الفنان راغب علامة، الفنان وائل جسار، الفنانة نانسي عجرم، والفنانة أسماء لمنور.