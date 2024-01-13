مديحة كامل اعتزلت الفن بسبب حلم.. وماتت على سجادة الصلاة

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم ذكرى رحيل جميلة السينما المصرية “مديحة كامل” التى تميزت بوجه جميل وملامح هادئة لفتت أنظار الجميع، فضلاً عن موهبتها الفنية التى ساعدتها على دخول الوسط الفنى، وتترك تاريخ فنى لا يسقط من الذاكرة.

بداية مشوارها الفنى:

انتقلت مديحة كامل في الإسكندرية إلى القاهرة وألتحقت بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وبدأت مشوارها الفني بأدوار صغيرة وثانوية في السينما ، حتى حصلت على دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم "30 يوم في السجن".

بعد مرور عامين اختفت فيهم عن الوسط الفنى، عادت بدور بطولة ثانية في أفلام كثيرة، أهمهم البطولة المطلقة مع المخرج كمال الشيخ في فيلمه " الصعود إلى الهاوية " بدور الجاسوسة الحسناء، فكان سبب شهرتها ونالت عليه الكثير من الجوائز كأحسن ممثلة.

مديحة كامل

أنطلقت مديحة كامل بمسيرتها الفنية وقدمت الكثير من الأعمال الفنية بالسينما والتليفزيون ومنهم: حب وكبرياء، بنات ابليس، عندما يبكى الرجال، زائر الفجر، امواج بلا شاطئ، أبناء الصمت، قطط شارع الحمراء، عذاب الحب، البنات والمرسيدس، اغنية على الممر، ملف في الآداب"،حتى بلغ عددهم أكثر من 50 فيلم.

مديحة كامل

اعتزال مديحة كامل:

وفي عام 1992قررت “مديحة كامل”اعتزال الفن وارتدائها الحجاب رغم وصولها للنجومية، حيث أشارت فى أحدى لقاءاتها الصحفية :" أنها كانت ترى نفسها شيطان في المرآة، مما جعلها تنتفض، قامت بالتردد على كثير من الشيوخ من بينهم الشيخ الشعراوي" وقررت ترك الوسط الفنى.

أضافت “مديحة كامل”:" أنها رأت في منامها شخص يلبسها رداءًا أبيض فضفاض، ويخبرها (لقد آن الاوان ) وعند صلاة الفجر اتخذت قرار الاعتزال، وكان ذلك اثناء تصوير فيلمها الأخير " بوابة ابليس "، فقام المخرج بتعديل السيناريو بموت البطلة واستعان بدوبليرة لتكملة مشاهدها بدلاً منها.

ظلت “مديحة كامل” بعيدة عن الفن حتى إنها رفضت كل العروض بإجراء أي لقاءات صحفية أو تليفزيونية معها،، وانشغلت بالصلاة والدعاء والاعتكاف، ثم تدهورت صحتها بسبب نزيف حاد دخلت على إثره المستشفى في شهر رمضان عام 1997م، وفى يوم من الأيام دخلت ابنتها الغرفة عليها لتكتشفت وفاتها على سجادة الصلاة أثناء أداء صلاة الفجر.