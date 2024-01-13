أميرة أديب عن "وبينا ميعاد 2": "خطوة جريئة وبحب الحاجات اللي بتخوفني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة الشابة أميرة أديب، عن تجربتها في الموسم الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" الذي يبدأ عرضه اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "DMC".

وكتبت أميرة، بعد عرض الحلقة الأولى من "وبينا ميعاد 2" بمؤتمر المسلسل: "إمبارح سمعت كلام حلو أوي دخل قلبي بجد من ناس بتلهمني بعد ما اتفرجنا على أول حلقة".

وتابعت: "الحمد لله أخدت خطوة ممكن تكون جريئة شوية لأني بحب أعمل الحاجات اللي بتخوفني".

وأضافت: "إن شاء الله ربنا يكرمني بسببها وأتمنى تحبوا هند وأتمنى أكون خفيفة على قلبكم".

وتعرض قناة "دي إم سي" الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" اليوم السبت الموافق 13 يناير الجاري.

وحددت القناة، عرض المسلسل من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الجزء الأول من مسلسل "وبينا ميعاد" دارت أحداثه حول عائلة "حسن" وعائلة "نادية" ويملك كل منهما عددا من الأبناء، ثم تبدأ الأحداث بعد قرار زواجهما، ونرى كيف يتعامل الأبناء مع ذلك القرار.

المسلسل بطولة صبري فواز، شيرين رضا، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بالإضافة إلى يوسف الكدواني، أميرة أديب وهاجر الشرنوبي.

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