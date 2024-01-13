هيفاء وهبي تطرح كليب "وصلتلها" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت المطربة هيفاء وهبي، كليبها الغنائي الجديد"وصلتلها" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع نور.

وتعد هذه الأغنية آخر أعمال الملحن محمد النادي الذي توفي منذ 7 أشهر.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

وصلتلها، خلاص وضمنتها فصفّك

فرُحت راكنها فوق رفّك

تجيلك هي وأنت اللي بقيت بتروح

بتهملها، عشان هي عليك باقية

فاكرها ضعيفة مش لاقية

نسيت أنك وصلتلها بطلوع الروح

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزيّ ما ماسكة فيك هتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك.

يذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" الذي تم عرضه خلال موسم عيد الفطر عام 2023، وشاركها البطولة حمدي الميرغني، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ومجموعة من الفنانين.

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