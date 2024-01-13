طه دسوقي لأسرة مسلسل حالة خاصة بعد نجاحه : "شكرًا"

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري طه دسوقي الشكر لكل صناع وأبطال مسلسل “حالة خاصة”، وعلق في منشور له قائلا: "شكرا كلمة قليلة جدا على كم الحب والمباركات اللي جايالي منكم من أول عرض المسلسل واسف لو ملحقتش ارد على ناس كتير بس حابب أشكر أولا كل اللي سهل عليا إني أعمل شغلي وأسف لو هيبقى بوست طويل شوية، شكرا لكوتش التمثيل نديم اللي اشتغلنا مع بعض على الدور، شكرا للجمعية المصرية للتوحد ودكتورة داليا سليمان اللي ساعدوني أعرف أكتر وجاوبوني على أسئلة كتير جدا عن التوحد وقابلوني بناس كتير على طيف التوحد من مختلف المراحل، شكرا عبدالله أشرف اللي قابلته في الجمعية وكان معايا في مرحلة التحضير وفادني جدا اني أتعرف عليه اكتر .



وتابع: "شكرا للصديقة الممثلة ملك ياسر اللي ساعدتني بمعلومات كتير عن التوحد وخاصة المرحلة اللي فيها نديم

شكرا لصديقتي الدحيحة مراتي نادين اللي دايما في ضهري وتحمست معايا وقعدت دورتلي على حاجات اشوفها وأقراها عشان اعرف معلومات اكتر، شكرا لسالي فايز ولكل فريق ginger".

ووجه الشكر للممثل احمد أمين قائلا: شكرا أستاذي واخويا الكبير احمد أمين اللي مترددش لحظة انه يكون جنبي في أول حلقة من المسلسل واللي حقيقي من اكتر المشاهد اللي استمتعت بيها.

وأضاف قائلا : ثانيا شكرا لكل فريق العمل بداية من أستاذ طارق الجنايني اللي إختارني وحملني مسؤولية اني اكون ضمن المسلسل ده.. مرورا بالمؤلف مهاب طارق اللي عمل حدوتة مهمة وسلط الضوء على فئة ناس كتير أوي متعرفش عنها حاجة وقرر إنه يضفر أحداثها بأغاني فرقة المصريين. والمخرج عبدالعزيز النجار اللي أنا متأكد اني تعبته معايا. وكل فريق العمل اللي ورا الكاميرا من مهندسة الديكور سالي الشامي والستايلست فريدة فؤاد ومهندس الصوت عمرو عصام وصولا للمونتير اللي اشتغل عالمشروع بحماس ميقلش عن أي حد فينا كريم سعد، شكرا لكل كرو التصوير على رأسهم استاذ محمد عبد الرؤوف ، شكرا الأستاذة الكبيرة -مقاما مش سنا- غادة عادل على حبها وإحترامها لشغلها ودعمها ليا في مسلسل زي ده

شكرا ومبروك لزمايلي على مجهودهم هاجر السراج - وئام مجدي - احمد أزعر - حسن ابو الروس - على السبع - لينا إيهاب

شكرا للعبقري هاني شنودة اللي ربط التجربة دي بالموسيقى بتاعته وبأغانيه وشرفنا كلنا بإنه يحط عليها إسمه.

اخيرًا شكرا تاني لكل حد كتب عن المسلسل او بعتلي او باركلي وأتمنى باقي المسلسل يعجبكوا من قلبي شكرا.