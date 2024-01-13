فن ومشاهير

"شهادة بفتخر بها".. ماذا حدث بين إليسا وصابر الرباعي؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان صابر الرباعي، على توجيه رسالة تهنئة لصديقته الفنانة إليسا بعد اختيار مجلة "فوربس" العالمية لتكون من بين أكثر النساء تأثيرا في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا لعام 2024.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على "إكس": "حبيبي صابر.. شهادة بفتخر فيها من فنان كبير مثل حضرتك".

وكان صابر الرباعي، وجه رسالة لـ إليسا، قال فيها: "ألف مبروك إليسا على هذا التتويج الذي تستحقينه بفنك وإصرارك على النجاح".

واختارت مجلة "فوربس" العالمية، إليسا من بين أكثر النساء تأثيرا في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا لعام 2024.

وأصبحت إليسا، الفنانة العربية الوحيدة التي شملتها لائحة "50 Over 50" التي صدرت للعام الثالث، وتسلط الضوء على 50 امرأة من أوروبا، وإفريقيا والشرق الأوسط، أثبتن نجاحهن بعد سن الـ50.

هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها إليسا قائمة "فوربس" العالمية، حيث سبق أن تم اختيارها عام 2017 ضمن قائمة "أقوى 100 امرأة عربية".

وتعد "إليسا"، واحدة من أبرز الفنانات في العالم العربي، حيث تتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء المنطقة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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