ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية شيرين رضا تفاصيل شخصيتها "نادية" الذي تقدمها في مسلسل "وبينا ميعاد"، قبل ساعات من بدء عرض الجزء الثاني منه.

وقالت شيرين رضا ان الشخصية لا تشبهها أبداً: "نادية شخصية مش شبهي خالص وهي صعبة وأم متحكمة بتعمل كل حاجة عشان ولادها ومش بتفوت حاجة، معندهاش رمادي يا أبيض يا أسود، بس أنا كـ شيرين عندي رمادي كتير".

والمسلسل من بطولة عدد من الممثلين المصريين ومنهم شيرين رضا، صبري فواز، أميرة أديب، والفنان الشاب علي السبع، وعدد من الفنانين الشباب الذين شاركوا في العمل الدرامي.

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تتحدث عن شخصيتها في "وبينا ميعاد".. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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