"الفصل المفقود لكليلة ودمنة" يفتتح كأس آسيا لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح العرض الموسيقي "الفصل المفقود لكليلة ودمنة" كأس آسيا لكرة القدم أمس الجمعة 12 يناير، وتم تقديمه في 20 دقيقة.

"الفصل المفقود لكليلة ودمنة" إنتاج استوديوهات كتارا، إخراج أحمد الباكر، والذي عمل مع فريق من الخبراء حول الوطن العربي، ضم: الشاعرة الكويتية هبة حمادة، والملحن المصري الشهير إيهاب عبدالواحد، ومصممي الرقص ديانا سيليارز وجاكو سنيمين، وعملوا على إحياء هذه المجموعة القيمة من الحكايات التراثية.

تأخذ قصة العرض المكونة من خمسة فصول الجمهور إلى عالم مميز يبرز سحر القصة بلمسة فنية مكونة من عناصر تعكس الثقافة الآسيوية. من أهم عناصر العرض هي خمسة مرايا ضخمة تمثل مناطق الاتحاد الآسيوي وشخصيات مصممة لتشبه نباتات الصحراء الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعكس القصة رحلة "الرجل" الذي ينطلق في رحلة بحث عن الذات حيث يلتقي بالأخوين "كليلة ودمنة".

واختتم العرض الموسيقي مع أغنية "هدف" وهو احتفال برحلة "الرجل" وبداية البطولة المنتظرة ويعتبر شهادة على التحديات التي تم التغلب عليها، والدروس المستفادة من "الفصل المفقود لكليلة ودمنة" وأهمية العمل الجماعي كفريق.

وضم فريق العمل: مشعل الدوسري، عبير نعمة في دور ذنون، ناصر الكبيسي في دور الصقر، دانة المير في دور المها، حمود الخضر في دور كليلة، فهد الحجاجي في دور دمنة.

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