كنزة مرسلي تطرح أولى أغانيها الخليجية "دو ري مي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "دو ري مي"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "دو ري مي" من كلمات خالد ڤرناس وألحان كريم فتحي وتوزيع إسلام الحسن وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وجاءت بقالب غنائي رومانسي - إيقاعي.

الأغنية جاءت باللهجة الخليجية، وهي التجربة الغنائية الأولى لـ كنزة التي تقوم فيها بالغناء باللهجة الخليجية، وأعربت في بيان صحفي عن سعادتها بهذه التجربة خاصة في ظل انتشار الأغنية الخليجية بين الجمهور العربي.

صدرت أغنية "دو ري مي" على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم التصوير في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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