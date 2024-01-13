رشا شربتجي توجه رسالة حب وإحترام لمصر.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - وجهت المخرجة المصرية رشا شربتجي رسالة حب وإحترام لدولة مصر، وذلك عبر حسابها الخاص.

وكتبت رشا شربتجي تعليقاً على مجموعة صور نشرتها، وقالت: "من سنين ولليوم فتحت #مصر بوابها لكل الفنانين بالوطن العربي بكل حب، وأنا كنت وحدة من كتار منهن، وقدمت 3 أعمال مع نجوم مهمين وعلى رأسهم الفنان الكبير #يحيى_الفخراني

هاد البلد اللي أنا نصّي التاني منو، كان يضم الكل على أرضو بدون أي إساءة لحدا أو إزعاج أو تطرف أو عنصرية، وهو أكتر بلد احتوى السوريين بأزمتهن بدون مخيمات لجوء أو محاولات استبعاد من العمل

شكراً #مصر و الله يحفظ هالبلد وأهلها من كل فتنة وشر".

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