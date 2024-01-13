صبا الرافعي مهندسة ديكور تصطدم بـ محمد سليمان في "وبينا ميعاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة صبا الرافعي في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" الذي تبدأ قناة DMC عرضه اليوم، بعد يوم من طرح حلقته الأولى على منصة watch it.

وتلعب صبا في العمل شخصية امرأة تُدعى دينا وهي مهندسة ديكور، تصطدم في الحلقة الأولى بالشخصية التي يؤديها الفنان محمد سليمان.

المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال، إنتاج إبراهيم حمودة، بطولة: شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، أميرة أديب، يوسف الكدواني.

من ناحية أخرى، تطلق صبا قريبا أغنية جديدة من كلماتها.

صبا ممثلة ومخرجة درست الإخراج في أكاديمية المخرج الراحل رأفت الميهي، وقدمت فيلما قصيرا من إخراجها بعنوان "الرحلة".

شاركت في بطولة "نصيبي وقسمتك ٢ و٣"، "كارمن" و"نحب تاني ليه" و"اللي مالوش كبير" و"أجازة مفتوحة"، و"شارع ٩"، "ملف سري"، "الضاحك الباكي".

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