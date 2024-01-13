تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل شراكة تجمع موسم الرياض وإيلي صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن توقيع شراكة بين موسم الرياض والمصمم العالمي إيلي صعب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X".

ونشر تركي صورتين أثناء توقيع الشراكة، وعلق "توقيع شراكة بين موسم الرياض والمصمم العالمي إيلي صعب للعمل على مجموعة مستوحاة من روح موسم الرياض بالتنسيق مع وزارة الثقافة وهيئة الأزياء.. شكرا لسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان ومعالي نائبه حامد فايز".

كما شارك تركي مع متابعيه نص البيان الصحفي الذي يعلن تفاصيل الشراكة، وهي عبارة مذكرة تفاهم تم توقيعها في العاصمة البريطانية "لندن" اليوم السبت 13 يناير، للتعاون خلال موسم الرياض 2024، لإنشاء تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الموضة والترفيه خلال الموسم ضمن العديد من الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى التي تم استقطابها مؤخرًا، والتي شهدت حضورا كبيرا من الزوار.

وتتضمن مذكرة التعاون إطلاق مجموعة موسم الرياض من إيلي صعب لخريف 2025 كواحدة من أهم أحداث العاصمة.

وقال المستشار تركي آل الشيخ في البيان: "نعمل في موسم الرياض على الارتباط بأهم الأسماء العالمية في مختلف المجالات بما يثري الخيارات الترفيهية، ومنها مجال الأزياء، حيث يعتبر إيلي صعب من الأسماء المميزة فيه، ليقدم من خلال الموسم القادم تصاميم ستكون حديث المهتمين في عالم الموضة".

وأعرب إيلي صعب في البيان عن سعادته بالمشاركة في موسم الرياض، وقال "سنقوم بإعداد غير مسبوق وجديد للاحتفال بهذه المناسبة المهمة في مدينة الرياض، التي تدعم الإبداع وتنوع الثقافة في المنطقة".

جدير بالذكر أن موسم الرياض يشهد العديد من الأحداث الترفيهية، والتي من بينها تنظيم حفلات غنائية وكذلك تقديم عروض مسرحية يقوم ببطولتها كبار نجوم الفن من مختلف أنحاء الوطن العربي.