بإطلالة لافتة.. شاهد راشد الماجد في أحدث ظهور

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تداول جمهور الفنان راشد الماجد صورة جديدة له في أحدث ظهور بإطلالة لافتة. وأظهرت الصورة الماجد وهو ملتحي ويرتدي ملابس كاجول، مع ارتداء نظارة شمسية، ويتحدث مع شخص يقف بجانبه.
أثارت الصورة ردود فعل إيجابية وتفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المتابعون عن إعجابهم بإطلالة الفنان وأشادوا بمظهره الجديد.
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