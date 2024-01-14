ميرنا وليد - بيروت - ليس من السهل ان تختار شخصية بارزة ومعروفة لترويج منتجاتك وان كنت مصر على ذلك لأنك ستدفع الكثير من الأموال إذ كشفت معلومات من مصادر عالمية ان عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز وهي حبيبة لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو تتقاضى مبلغ لا يقل على 100 ألف دولار مقابل كل منشور إعلاني تقوم به على صفحتها الخاصة لاي دار أزياء او علامة تجارية لتكون من أغلى النساء في هذا المجال اذ تعتمد جورجينا بشكل كبير في مدخولها على الاعلانات المدفوعة واتفاقياتها مع البرندات.

كانت هذه تفاصيل خبر مبلغ خيالي تتقاضاه جورجينا رودريغيز مقابل كل منشور إعلاني على صفحتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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