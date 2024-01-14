شاهد شاب يطلب يد نوال الزغبي على الهواء.. والأخيرة تصدمه بردها

فاجأ أحد المعجبين الفنانة نوال الزغبي بطلب الزواج منها على الهواء مباشرةً أثناء حلولها ضيفة على برنامج زمن الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب.
وتقدم الشاب المعجب، ويدعى ميشال، بطلب الزواج من نوال الزغبي على الهواء مباشرة خلال البرنامج، وقدم لها خاتم سوليتير وباقة من الورد.
وردت نوال الزغبي على الشاب قائلة: “أحتاج إلى دراسة المواصفات جيدًا، لكنني أغلقت باب الارتباط في الوقت الحالي، وسأبدأ في التفكير في الأمر”.
وأضافت: “لا زواج بلا حب، فأنا لم أقابل رجلًا أحبه بشخصيته”.
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