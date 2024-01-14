صفية العمري ونجلها مطلوبين على جوجل

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة القديرة صفية العمري، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب نشرها صورة جديدة في أحدث ظهور لها مع نجلها أحمد.

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وكانت الصورة التي نشرتها الفنانة صفية العمري، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" بمثابة مفاجآة للجمهور، حيث ظهرت برفقة نجلها الذي يبدو كبيرًا في السن.

تعليق صفية العمري على صورة ابنها

وعلقت صفية العمري، على الصورة قائلة: "بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد"، وعلى الفور انهالت التعليقات على الصورة، إذ بدأ الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن فارق العمر بينهما.

قال أحد المتابعين: ما شاء لله زي أخوكي ربنا يخليكم بعض، وكتب آخر: شكلك أصغر منه ما شاء الله.

صفية العمري

تصريحات صفية العمري

على الجانب الآخر، تحدثت صفية العمري،خلال تصريحات تليفزيونية عن أبنائها موضحة أنها لم تتمنَ دخولهم الوسط الفني، بجانب كشفها عن أصعب اللحظات والمواقف التي مرت بها.

وقالت صفية العمري:" الإنسان دايمًا بتجيله لحظات إحباط وحياته بتتغير مع الظروف وبيكون فيه طلوع وهبوط، ولازم يبقى فيها إحباطات شوية ولازم يبقى فيها الرضا والتفاؤل ونقول يا رب".

صفية العمري

أضافت صفية العمري:"النهاردة فيه أحداث مدمرة والكون كله ملغبط، لكن ربنا حاطط فينا روح فيها تفاؤل ويا رب يرزقنا ويجدد حياتنا ونقول الحمد لله رب العالمين إننا بصحة جيدة ونحاول تاني ونجدد المقاومة، وده سر الرضا إنك تكون راضي من نفسك ومتحاولش تأذي حد وتتماشى مع أسلوب الحياة".

تابعت صفية العمري:"أصعب حاجة مريت بيها هو موت الأب والأم، هما دول اللي دايمًا مأثرين في حياتي وعاملين حاجة جوايا، في حنين واشتياق ودعوات كانت حلوة هي دي الحالة، في غربة الأولاد وبعوض ده في أولادي وأنا اتولد من بطن أمي أم، وبمارس أمومتي بكل المحبة والصداقة والتفاهم إني لازم أستوعب أولادي وأتفاهم معاهم وأعيش معاهم كل حاجة، إوعى تقسى على ابنك".

صفية العمري

فيلم كان لك معايا

شاركت الفنانة صفية العمري، مؤخرًا في فيلم "كان لك معايا" الذي عُرض عام 2020، حيث تناول العمل قصة حب بين شريف، وليلى، وتمنعهم الظروف الاجتماعية من الزواج، يفترقا الاثنان، ثم يعودا مرة أخرى بعد سن المعاش ويتفقا على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة.

أبطال فيلم كان لك معايا

فيلم "كان لك معايا" من إنتاج المركز القومي التابع الى وزارة الثقافة، ومن من تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه، ومن إخراج روجينا بسالي، والفيلم بطولة الفنان محمود قابيل، الفنانة صفية العمرى، منة جلال وأسامة أسعد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.