الغيطي والشافعي يناقشان فكرية أحمد حول "حائط بلا مبكى"

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد قاعة طه حسين بنقابة الصحفيين بعد غد الثلاثاء مناقشة لرواية " حائط بلا مبكى" للكاتبة الصحفية والروائية فكرية أحمد، تعقد الندوة في الساعة الرابعة عصرا بالطابق الرابع من النقابة، يناقش الرواية كل من الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الغيطي والكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، ويدير الندوة الكاتب أسامة إبراهيم رئيس مجلس إدارة النخبة العربية للنشر والتوزيع، كما تشهد الندوة حفل توقيع الكاتبة للرواية.

الرواية توثق بالكلمة والصورة تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والجرائم البشعة التي ارتكبها في حق أصحاب الأرض منذ دنست أقدامه ارض فلسطين وحتى حرب الإبادة الدائرة في غزة والتي بدأها المحتل يوم 8 أكتوبر الماضي دون رادع ولا وازع لتدمير وقتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

ولأول مرة تضم الرواية فصلاً كاملاً للصور التي توثق جرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، وتقول الكاتبة أنها عكفت لأكثر من ثلاثة اشهر تكتب الرواية بصورة متواصلة ليلاً نهاراً وهي تحت ضغط نفسي وحزن عظيم لمشاهد القتل التي يتعرض لها الأبرياء من الفلسطينيين في غزة، ومن خلال البحث الموثق في تاريخ فلسطين، وتوثيق كل طرق المقاومة والبطولات التي يواجه بها أصحاب الحق الفلسطيني قوات الاحتلال الغاشمة التي سرقت الأرض والأمن والسلام .

وأكدت فكرية أحمد أن الرواية إهداء منها لكفاح الشعب العظيم وتعد نقطة في بحر هذا الكفاح، وانها على ثقة من أن النصر قادم لا محالة أمام هذا الصمود العظيم لأبناء الأرض وأصحاب الحق.