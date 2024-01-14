شاهد أصالة لأحد جمهورها: ليه لابس بنص كم؟ جاكيتك وينه؟

أثناء إحياء الفنانة السورية أصالة نصري حفلها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أمس، وجهت حديثها لأحد الحاضرين الذي كان يرتدي قميصًا قصير الأكمام، فسألته عن سبب ذلك، قائلة: “ليه لابس نص كم؟ وين جاكيتك؟ مو بردان؟”.

أثارت أصالة بعفويتها ضحكات الحاضرين، ليرد أحدهم عليها قائلًا: “صوتك بيدفي”، فظهرت عليها علامات الخجل، وردت قائلة: “ماشي”.

جاء ذلك في إطار تواجد أصالة في أبو ظبي لإحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد للتراث الوثبة، وسط حضور جماهيري ضخم.

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد بدأ فعالياته في 17 نوفمبر 2023، ومن المقرر استمراره حتى 9 مارس 2024، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وسط حضور باقة من ألمع نجوم الفن في الوطن العربي.