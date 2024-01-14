محمد رمضان: قصة محمد صلاح ملهمة و"لو عملت الفيلم هظهر ساجد على البوستر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد رمضان إن تقديمه فيلما عن سيرة لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، شرف له، خاصة وأن قصة الأخير ملهمة لكل الشباب.

وتابع رمضان في مداخلة أجراها عبر "زووم"، مع المذيع ولاعب كرة القدم المعتزل أحمد حسن في برنامج "الكابتن" والمعروض على قناة DMC: "قصة عظيمة وفيها تمثيل ومعاناة، خاصة الفترة اللي بعد تشيلسي واللي كان عليه ضغط فيها وإزاي قدر يقاوم وينسى الهجوم ويقوم تاني، صاحب أول سجدة نشوفها في الملاعب الأوروبية، ولو عملت الفيلم ده هظهر على البوستر ساجد".

محمد رمضان شارك في افتتاح كأس الأمم الأفريقية، وقدم الأغنية الرسمية للبطولة، ويستعد أيضا للمشاركة في حفل الختام.

ويغيب عن السباق الرمضاني لعام 2024، على أن يعود في 2025، كما أعلن مشاركته في بطولة فيلم أسد أسود مع المخرج محمد دياب.