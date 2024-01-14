فنانة سورية: بطلت أخاف من الموت بعد هذه التجربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة السورية ليليا الأطرش، أنها لم تعد تخشى الموت، بعد مرورها بتجربة مفارقة الحياة، دون أن تخبر أي من أسرتها عما حدث لها.

ليليا، خلال ظهورها في برنامج "عندي سؤال" المعروض عبر قناة "المشهد"، تحدثت مع الإعلامي محمد قيس، وقالت: "كنت لحالي وفجأة ما بعرف طفى الضو، حرفيا أنا خلاص ما عاد فيا أي اتصال بجسمي، وما بعرف شو اللي صار، إمتى قمت، إمتى فقت، قد إيه ضليت أنا على الأرض، وما بعرف كيف مسكت التليفون وكتبت".

وتابعت "بعد ما وقعت فجأة ورجعت صحيت بطلت أخاف من الموت لأني اختبرته ولو لثوان، كان عبارة عن غرفة مليانة ضو وبلحظة الضو كله طفى، بلا وجع وبلا أي إحساس، بعده صرت عم أفكر في كل اللي حواليا كيف رح ينوجعوا، كيف رح يحزنوا، أنا ما بعرف كيف بخبرهم إني ما اتوجعت وما حسيت بشي، وإن الموت ما بيخوف وما بيوجع".

ليليا الأطرش أوضحت باكية، أن التجربة التي مرت بها منذ أربعة أشهر، كانت السبب انها لم تعد تخاف من الموت.

الفنانة ليليا الأطرش، بدأت مشوارها الفني بالظهور في سلسلة مسلسلات "مرايا" مع الفنان ياسر العظمة، وشاركت في مسلسلات "أشواك ناعمة"، و"باب الحارة" بكل أجزائه.

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