إيرادات السبت.. "عصابة عظيمة" الخامس و"ليه تعيشها لوحدك" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس السبت 13 يناير منافسة بين 7 أفلام، هي: "أبو نسب، عصابة عظيمة، الإسكندراني، الحريفة، شماريخ، أنا وابن خالتي، ليه تعيشها لوحدك"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 2 مليون و609 آلاف و156 جنيها، وزعت على النحو التالي:

الحريفة

نجح فيلم "الحريفة" في الحصول على المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، إذ حقق إيرادا بلغ 988 ألفا و512 جنيها.

"الحريفة" تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، بيومي فؤاد، أحمد حسام ميدو

الإسكندراني

احتل المركز الثاني فيلم الإسكندراني، محققا 647 ألفا و284 جنيها.

الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

أبو نسب

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم أبو نسب، بعد تحقيقه 594 ألفا و976 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

شماريخ

وذهب المركز الرابع لفيلم شماريخ، وحقق 153 ألفا و733 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

عصابة عظيمة

وجاء في المركز الخامس فيلم عصابة عظيمة، وحقق 119 ألفا و299 جنيها.

"عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد.

أنا وابن خالتي

جاء في المركز السادس فيلم "أنا وابن خالتي" محققا 96 ألفا و353 جنيها.

"أنا وابن خالتي" إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، ميمي جمال، إخراج أحمد صالح.

ليه تعيشها لوحدك

يأتي فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في المركز السابع والأخير، بعد تحقيقه 8 آلاف و999 جنيها.

"ليه تعيشها لوحدك" تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، خالد عليش.