شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد مشاهدة الملحمة التاريخية Oppenheimer من أريكة المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح فيلم الملحمة التاريخية Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، موعد للعرض المنزلي عبر قناة NBCUniversal's، بعد أكثر من سبعة أشهر من عرضه سينمائيًا في جميع أنحاء العالم، ومن ثم التوقف للعروض الخاصة في بعض السينمات، وأخيرًا يحصل على محطة العرض على احدى القنوات.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الحائز على الكثير من الجوائز، والذي تمتد مدته لأكثر من ثلاثة ساعات ونصف سيتم عرضه على Peacock التابعة لقناة NBC بدءًا من 16 فبراير المقبل.

وحصل فيلم Oppenheimer الأسبوع الماضي، على خمس جوائز في حفل توزيع الجولدن جلوب، منهم أفضل فيلم درامي، وأفضل اخراج، وأفضل ممثل درامي للنجم العالمي كيليان مورفي، وأفضل ممثل في دور مساند لروبرت داوني جونيور، وأفضل نتيجة أصلية.

بالإضافة إلى "Oppenheimer"، سيكون لدى Peacock أيضًا الأفلام التالية من إخراج نولان متاحة للبث بدءًا من 1 فبراير: "Batman Begins"، و"The Dark Knight"، و"The Dark Knight Rises"، و"Dunkirk"، و"Inception". و"تذكار".