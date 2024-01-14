شكرا لقرائتكم خبر عن فوفانا لاعب تشيلسى "يدهس" الممثل دين جافني.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الممثل العالمى دين جافني لـ كسر في عظمة الترقوة بعد أن دهسه نجم تشيلسى ويسلي فوفانا بسيارة لامبورجيني أثناء الليل، وتم "قذف" ممثل EastEnders في الهواء بعد أن صدمته السيارة، وتم نقله إلى المستشفى، ووقع الحادث على طريق كينجز رود في تشيلسي، غرب لندن، واجتاز فوفانا فحص جهاز قياس الكحول وسمح له بالمواصلة.

ويُزعم أن دين كان يحاول الحصول على سيارة أجرة سوداء عندما صدمته السيارة الرياضية في الحجاب الحاجز، "وقذفته في الهواء"، وقال مصدر لصحيفة the sun: "كان يشعر دين بالبرد وكان رفاقه قلقين، وأعطته خدمات الطوارئ مسكنات الألم وتم نقله إلى المستشفى، وفي ذلك الوقت، لم يكن يعرف من هو السائق ولكن قيل له لاحقًا أنه ويسلي فوفانا، دين من مشجعي برينتفورد ومازح بشأن قيام نجم نادي منافس بطرد مشجع!"



دين جافني ويسلي فوفانا

ويقال إن دين، الذي اشتهر بدور روبي جاكسون في مسلسل بي بي سي، لم يتحدث عن حادثة ديسمبر 2022 لأنها "لم تكن خطأ أحد". في العام الماضي، تحدث دين إلى The Mirror حيث كشف أنه يشعر بأنه محظوظ لكونه على قيد الحياة بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها لـ "أنا من المشاهير" علامات تحذيرية للإصابة بسرطان الأمعاء.

ومن بعدها شارك في مسابقة All-Stars لعام 2023 التي أقيمت في جنوب إفريقيا، ومنذ ذلك الحين، تحدث بصراحة عما اكتشفه الأطباء في الاختبارات التي أجريت عام 2020، أثناء فحصه قبل ظهوره المحتمل في عرض ITV في قلعة جوريش في شمال ويلز.