شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة حفل جوائز الـ EMMY غدا الاثنين بعد تأجيل 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم عقد حفل توزيع جوائز Emmy الـ 75 غدا الاثنين 15 يناير الجارى، بعد تأخير دام أربعة أشهر، حيث يتم الاحتفاء بـ بأفضل المسلسلات التلفزيونية لهذا العام بعد نصف عام من إعلان الترشيحات في شهر يوليو من العام الماضى 2023.

وبينما كان من المقرر إقامة الحفل في سبتمبر من العام الماضى 2023، إلا أنه تم تأجيله بسبب إضرابات الكتاب والممثلين في هوليوود التي أدت إلى توقف الصناعة في العام الماضي.

على أن يقام حفل توزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية الـ 75 في مسرح بيكوك في وسط مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وسيستضيفه الممثل العالمى أنتوني أندرسون.



أنتوني أندرسون

المسلسل الذي حصل على أكبر عدد من الترشيحات هو Succession، والذي تم بث الموسم الرابع والأخير منه على HBO العام الماضي، كما تم أيضًا ترشيح مسلسلات HBO الدرامية The Last of Us وThe White Lotus بكثافة، في حين حصل الموسم الأخير من Ted Lasso على Apple TV+ على أكبر عدد من الترشيحات في فئات الكوميديا.