شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "أصل الحكاية" لـ شيرى عادل وخالد الصاوى 24 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة لفيلم "أصل الحكاية" بطولة شيري عادل، طرحه بدور عرض السينمات في 24 يناير الجاري، والذى ينافس في موسم منتصف العام.

وتجسد شيري عادل خلال أحداث الفيلم شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارًا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، وحددت الشركة المنتجة للفيلم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا لطرحه في دور العرض السينمائية.

وعرض مؤخراً للنجمة شيري عادل، فيلم "لف وارجع تاني"، ويشارك في بطولته أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.



