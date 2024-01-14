شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر السراج: كنا بنطلع أحسن حاجة عندنا فى مسلسل "حالة خاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة هاجر السراج في لقاء خاص على تلفزيون الخليج 365، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

وقالت هاجر: "بقدم شخصية رام الله في مسلسل حالة خاصة وبنت من أصول سورية فلسطينية وبقالها سنين عايشة في الشاهرة ومرت بظروف صعبة كتير في حياتها وتحديات وطول الوقت بتحاول تثبت نفسها وطول الوقت بتحاول تلاقى مكانها وتحث بالأمان والاستقرار وفى نفس عندها طموح وبتقدم أنه تردب في مكتب محاماة إمانى النجار "غادة عادل" وبتبتدى القصة من هنا، وكواليس المسلسل كانت خطيرة ومن ألذ الأعمال اللى اشتغلت فيها وكلنا كنا عاوزين نطلع أحسن حاجة عندنا في تصوير المسلسل".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.