طفلة "الكبير أوي" تروي تفاصيل قصة حبها وزواجها بعمر صغير

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ليلة عدنان عن تفاصيل قصة حبها وزواجها من الممثل المصري عنرو سلامة، بالرغم من صغر سنهما.



وقالة لية: "كنا مع بعض في المدرسة، وكنت مشاركة في مسلسل الكبير أوي، فكان بيرخم عليا، وكلهم في المدرسة كانوا بيرخموا عليا علشان كانوا شايفني رخمة وأنا كنت لمضة ومش بسيب حقي، لكن عمري ما عشت في الدور ولا كنت تنكة وساعات بنسى إني ممثلة، وعمري ما ركزت في الموضوع ده".

أما عمرو أسامة، فقال: "أنا أكبر منها بخمس سنين والمدرسة اللي كنا فيها مقسومة نصين وكنت لما بشوفها بهزر وأرخم عليها، وهي كان دمها خفيف جدًا، ودي من الحاجات الغريبة لأن معظم الناس بيقولوا إن اللي شكله حلو دمه تقيل. أنا اعترفت لها بحبي الأول، لكني مش من الأشخاص اللي بقول الحاجة مباشرة، ولكن الموضوع جه بالتدريج وكنت بقول لها ما تخرجيش من غيري وبتخرجي مع مين وأسئلة من النوعية دي".

وعن إقناعها بالزواج وهي بسن صغيرة قال: "ده مش عيب، أنا عندي صحابي أصغر مني متجوزين، وهي عندها صحابها أصغر منها متجوزين، وإحنا نعرف بعض بقالنا عشر سنين".