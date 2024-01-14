أحمد سعد يفاجئ الجمهور بعمل جديد..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري أحمد سعد لإطلاق أحدث أعماله وهي أغنية تحمل عنوان "بعتذرلك"، حيث قام أحمد بإثارة حماس الجمهور من خلال نشره البوستر الرسمي للأغنية معلقاً على المنشور بالقول : "قريباً"، إلا أنه لم يحدد تاريحاً لطرحه لهذا العمل.



وفي وقت سابق، عبر أحمد سعد عن حزنه الشديد لما يحدث في قطاع غـ زة من قصف وقتل الأطفال والشيوخ من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث نشر فيديو لطفلة فلسـ طينية صغيرة في سيارة الإسعاف مع أسرتها وهي تغني أغنية "اختياراتي".

وفي الجزء الثاني من الفيديو نرى مجموعة من الأطفال الفلسطــ ينيين في أحد المخيمات، يغنون ويرقصون على أنغام أغنية" إختياراتي"

ونشر أحمد سعد الفيديو و علق أحمد سعد كاتباً : "أكتر شيء تعبني لما شوفت الفيديو دا، ناس فاكراني في عز وجعهم، وأنا عايش و ناسي أوجاعهم".



