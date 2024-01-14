فن ومشاهير

تدشين بروتوكول تعاون بين المهن التمثيلية وتركواز

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ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسرح النهار بوسط القاهرة ، مساء أمس السبت بحضور د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، إعلان بدء تفعيل تنفيذ بروتوكول التعاون بين تركواز ستديو ونقابة المهن التمثيلية فيما يتعلق بملف تشغيل أعضاء النقابة ( شعبة التمثيل ) في الأعمال التلفزيونية الجاري تصويرها حاليا .

 

شهد الاجتماع حضورا لافتا لأعضاء المهن التمثيلية وأعضاء مجلس إداراتها، وعرض برومو يوضح مراحل تنفيذ البروتوكول خاصة فيما يتعلق بتحديث المعلومات الخاصة بأعضاء النقابة و تزويدها بصور فوتوغرافيا جديدة فضلا عن مقاطع لأبرز أعمالهم السابقة لتكون متاحة أمام شركات الإنتاج و مخرجي الدراما التلفزيونية  والسينما من خلال تركواز ستديو خاصة في الأعمال التي تتولي فيها مهام الكاستنج دايركتور. 

 

من جانبه قال الكاستنج دايركتور أحمد تمام : ان الاجتماع كان ايجابيا خاصة فيما يتعلق بطرح أفكار جديدة تتعلق بالتشغيل تم طرحها من خلال أعضاء النقابة الذين رحبوا بتعاون النقابة مع تركواز ستديو و النتائج الايجابية السريعة التي تحققت خلال فترة قليلة ، وثمن تمام جهود نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي في هذا الملف وهو ما أثمر عن عدة نجاحات لصالح المهنة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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