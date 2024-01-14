تدشين بروتوكول تعاون بين المهن التمثيلية وتركواز

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسرح النهار بوسط القاهرة ، مساء أمس السبت بحضور د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، إعلان بدء تفعيل تنفيذ بروتوكول التعاون بين تركواز ستديو ونقابة المهن التمثيلية فيما يتعلق بملف تشغيل أعضاء النقابة ( شعبة التمثيل ) في الأعمال التلفزيونية الجاري تصويرها حاليا .

شهد الاجتماع حضورا لافتا لأعضاء المهن التمثيلية وأعضاء مجلس إداراتها، وعرض برومو يوضح مراحل تنفيذ البروتوكول خاصة فيما يتعلق بتحديث المعلومات الخاصة بأعضاء النقابة و تزويدها بصور فوتوغرافيا جديدة فضلا عن مقاطع لأبرز أعمالهم السابقة لتكون متاحة أمام شركات الإنتاج و مخرجي الدراما التلفزيونية والسينما من خلال تركواز ستديو خاصة في الأعمال التي تتولي فيها مهام الكاستنج دايركتور.

من جانبه قال الكاستنج دايركتور أحمد تمام : ان الاجتماع كان ايجابيا خاصة فيما يتعلق بطرح أفكار جديدة تتعلق بالتشغيل تم طرحها من خلال أعضاء النقابة الذين رحبوا بتعاون النقابة مع تركواز ستديو و النتائج الايجابية السريعة التي تحققت خلال فترة قليلة ، وثمن تمام جهود نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي في هذا الملف وهو ما أثمر عن عدة نجاحات لصالح المهنة.