هاني رمزي يكشف تفاصيل "بدون مقابل" .. رمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان هاني رمزي، تفاصيل مسلسله الجديد بدون مقابل، والمقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024، ومن إخراج جمال عبد الحميد.

وقال هاني رمزي خلال استضافته في أحد البرامج الإذاعية:" بدأت تصوير مسلسل "بدون مقابل" وتشاركني بطولته الفنانة داليا البحيري، ويُعرض في رمضان 2024، وهو من تأليف حسام موسيطى، وانتاج محمد فوزي، واخراج جمال عبد الحميد ".

وأشاد “رمزي” بالمخرج عمر عابدين والذي لديه حس كوميدي، حيث من النادر أن نجد مخرج مميز يصل الكوميديا بالشكل الصحيح للجمهور.

وتحدث هاني رمزي، خلال البرنامج عن أهم المسلسلات التى يعتز بها في مشواره الفني من إخراج عمر عابدين، مسلسل "مبروك جالك قلق"، و"عصابة بابا وماما" و"القاتل الذي أحبني".



آخر أعمال هاني رمزي

يذكر أن مسلسل العائدون هو آخر أعمال هاني رمزي الفنية، الذي شارك خلاله بشخصية تراجيدية أيضًا وتبعد عن الكوميديا التي اعتاد الجمهور على أن يظهر بها خلال الفترة الحالية.

وشارك في مسلسل العائدون العديد من الفنانين، منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمد ممدوح، محمود عبد المغني، محمد فراج، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.