زينة تجذب الأنظار بإطلالتها بفستان أسود ضيق... إليكم كم بلغ سعره

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية زينة صور جديد لها، خلال العرض الخاص لأحدث أفلامها "الإسكندراني" في المملكة العربية السعودية.



وشاركت زينة مجموعة من الصور مع متابعيها وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "عمري ما فكرت قبل ما اتكلم يتفاجئ زيي زي الناس، بس الأحلى إني بطلت اتكلم أصلا، العرض امبارح كان هايل الحمد لله، فيلم الاسكندراني، واستقبال الجمهور السعودي لينا كان مفرح شعب محب ومضياف وراقي ..بشكركم من قلبي".

وظهرت زينة في الصور بفستان أسود اللون ضيق وبطول متوسط، من تصميم "Dolce & Gabbana"، أبرز قوامها الرشيق، ويمتميز الفستان بأكمام طويلة مرصعة بالكريستالات.

ويصل سعر الفستان إلى 122 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 5310 دولار أميركي.

وتركت زينة شعرها البني الطويل منسدلاً على كتفيها، وارتدت حذاء كعب عالي باللون الأسود.

واعتمدت وزينة مكياجاً ناعماً يرتكز على إبراز العيون، أبرز ملامح وجهها الجميلة، كما وضعت أحمر شفاه جريء.

يذكر أن فيلم "الإسكندراني" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته عدد من الممثلين، من بينهم أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وغيرهم.