ميرنا وليد - بيروت - فاجأت مشهورة مواقع التواصل السعودية ريما العنزي الجمهور بنشرها فيديو تظهر فيه وهي تقلّد جورجينا رودريغيز عارضة الأزياء العالمية ووالدة أبناء نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، ولاقى هذا الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور على مواقع التواصل، ولكن البعض انتقدها وأشار الى انها تجردت من شخصيتها.
على صعيد آخر أحدثت ريما العنزي وهي شبيهة عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، جدلاً كبيراً بين الجمهور، بعد قولها إن شهرتها وصلت إلى العالمية.
وكتبت ريما العنزي على حسابها الخاص: "شهرتي عالمية حتى الاجانب صاروا يعرفوني".
كانت هذه تفاصيل خبر شبيهة جورجينا رودريغيز بتصرف غير متوقع..والجمهور يتهمها بهذا الأمر-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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