كرم بورسين يتصالح مع هذه النجمة بعد علاقتهما العاطفية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية أن النجم التركي كرم بورسين قد تصالح مع النجمة سيريناي ساريكايا، وذلك بعد ان كانا في السابق بعلاقة عاطفية، لكنه لم يتم الكشف بعد عن كيفية تصالحهما، وقد تسائل البعض عما اذا كانا سيعودان لبعضهما كثنائيا رومانسيا أو يجتمعان بمسلسل ما.



على صعيد آخر كانت كشفت الصحافة التركية ان كرم بورسين على علاقة عاطفية بزميلته في مسلسل "ماذا لو أحببتك كثيرا" حفصة نور صانجاك توتان، اذ انهما يلتقيان بشكل سري، وذلك بناء على طلب كرم بورسين، لكن هذا الخبر اشاعة.