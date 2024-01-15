كارول سماحة تكشف عن أحدث أغانيها: "بوسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة عن أحدث أغانيها الجديدة، التي تحمل اسم "بوسة".

ونشرت كارول صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بوسة، قريبا".

يذكر أن الفنانة كارول سماحة طرحت مؤخرا كليب أغنيتها التي تحمل اسم "نسخة مني" عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

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