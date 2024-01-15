ماجد المصري في أول ظهور بعد أزمته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ماجد المصري على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً له من كواليس أحدث أعماله الفنية مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".



وهذا أحدث ظهور لـ ماجد المصري، بعد تجاوزه الوعكة الصحية، فقد كان قد كشف مؤخراً أنه أصيب بقطع في شبكية العين، وطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء، حتى يتمكن من العودة إلى الشاشات من جديد في أقرب وقت.

ثم أكد ماجد المصري أن حالته الصحية تشهد تحسناً كبيراً، وتلقى العلاج في الإمارات العربية المتحدة، وقال: "الحمد لله على كل حال، النهاردة عملت عملية الليزر، عندي قطع في الشبكية، فعملت عملية هنا في أبو ظبي، وعملت العملية هنا أنا لأن عندي تصوير بـ أبو ظبي، والحمد لله على كل حال، مش محتاج غير الدعاء بس، اللي بيحبني يدعي لي."