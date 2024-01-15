شريف مدكور: التنمر ضمن أسباب إصابتي بالسرطان و"مش مسامح"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الإعلامي المصري شريف مدكور عن إصابته سابقاً بمرض السرطان، وقال إن تعرضه المستمر للتنمر، يعد أحد الأسباب التي أدت إلى إصابته بمرض السرطان، وهو لا يزال يتلقى العلاج منه حتى الآن.
وكتب مدكور عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي: "التنمر من ضمن أسباب إصابتي بالسرطان، لذلك لم ولن أسامح أي شخص تنمر عليّ، أو قال أي كلمة فيها إهانة لي".
يذكر أنه عام 2019، كشف مدكور أنه مصاب بورم سرطاني في القولون، وبدأ في الخضوع للعلاج وجلسات الكيماوي وكذلك لجراحة.
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