نساء في أصعب مهن الرجال ببرنامج "واحد من الناس".. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل الإعلامي د. عمرو الليثي، عدد من النساء والتي يعملن بمهن الرجال فيستضيف الكهربائية وايضاً النجارة وأيضاً الحدادة والتي تمتهن مهنة الحدادة الصعبة، وذلك في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء اليوم، الاثنين بقناة الحياة.

وفي نفس الحلقة موعد مع أغرب قصص الرعب ويكشفها مؤلف الرعب الكاتب عمرو المنوفي، وأسرار وكواليس مرعبة، وحكاياتة مثيرة من المواقف التي مر بها والتفاصيل التي عاشها.

ويقام برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي دكتور عمرو الليثي، ويذاع علي شاشة الحياة اليوم، الاثنين في العاشرة مساء.