فن ومشاهير

نساء في أصعب مهن الرجال ببرنامج "واحد من الناس".. الليلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل الإعلامي د. عمرو الليثي، عدد من النساء والتي يعملن بمهن الرجال فيستضيف الكهربائية  وايضاً النجارة وأيضاً الحدادة والتي تمتهن مهنة الحدادة الصعبة، وذلك في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء اليوم، الاثنين بقناة الحياة.

وفي نفس الحلقة موعد مع أغرب قصص الرعب ويكشفها مؤلف الرعب الكاتب عمرو المنوفي، وأسرار وكواليس مرعبة، وحكاياتة مثيرة من المواقف التي مر بها والتفاصيل التي عاشها.

ويقام برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي دكتور عمرو الليثي، ويذاع علي شاشة الحياة اليوم، الاثنين في العاشرة مساء.

aa7433e976.jpg
f93d26b2e2.jpg
071f2b3d4b.jpg
fd84fb105f.jpg
cc76641d5e.jpg
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا