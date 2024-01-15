شاهد العنود اليوسف تظهر بصوتها الحقيقي وتشرح طريقة اللثمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه مشهورة السناب شات العنود اليوسف بصوتها الحقيقي حيث شرحت في الفيديو طريقة اللثمة بعد خلعها للنقاب. وقالت العنود خلال المقطع :” اللثمة التي أرتديها عبارة عن بلوزة كاملة ومعاها الطرحة التي أضعها على رأسي “.

وأضافت”مايميز هذه البلوزة أنه إذا أردتي ارتداء قبعة أو أي شئ آخر تضعينها بسهولة وستظهر لكم بنفس الشكل الذي أظهر فيه “.

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