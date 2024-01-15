محمود العسيلي يطرح "الثامنة" تشجيعا لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرح الفنان محمود العسيلي أحدث أغانيه "الثامنة"، أمس الأحد، بالتزامن مع خوض منتخب مصر لكرة القدم مباراته الأولى ضد منتخب موزمبيق في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الأغنية حققت بعد ساعات من طرحها 990 ألف و147 مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع ومكس وماستر علي فتح الله، وتولى إخراج الكليب المخرج مالك علاء.

يذكر أن المنتخب المصري تعادل أمس الأحد، مع نظيره الموزمبيقي، بهدفين لكل فريق، في ثاني أيام البطولة التي تم افتتاحها مساء السبت في كوت ديفوار.

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