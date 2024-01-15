"العذراء دائما بتقف معي".. نوال الزغبي تحكي موقفا مع تمثال العذراء- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن علاقتها بالسيدة مريم "العذراء"، مشيرة إلى أنها تضع "تمثال" لها في مكان مميز في منزلها.

وقالت الزغبي، خلال لقائها في برنامج" زمن"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على شاشة "LBC" اللبنانية: "أنا ما كنت حابة أخبر هذا الشي، بس الإنسان لازم تكون علاقته بالله قوية، أنا علاقتي بالله قوية وخاصة أمنا مريم العذراء".

وأضافت: "أنا حاطة تمثال العذراء بالبيت في مكان مميز، وطلبت من أمي تجيب لي باقة "أورتانسيا" لأضعها أمام العذراء، وبعد 3 أيام لقيت الباقة بدأت تموت، ولكن بعد 6 أيام لقيتها دبلت وورقها يكرمش، طلعت فيها وقولت للعذراء مش حرام الورد يدبل قدامك مش حرام، ياريت بس يضلوا عايشين حتى أشوفهم قدامك، ومشيت".

وأكملت: "رحت للكوافير أعمل شعراتي، وبعد أربع ساعات رجعت للبيت كان عندي عشاء، لقيت باقة "أورتانسيا" فتحت وكبيرة، وورقها أخضر، شكلها بياخد العقل، وعاشت شهر، وأنا أبدا مابيعيش عندي زرع لأن بيتي فيه عازل للشمس".

واستطردت: "بكيت يوم شفت الزهرة، والعذراء دائما بتقف معي، وفي مرة زعلت مني بسبب إني تخانقت مع أمي، وفورًا ظبطت الوضع".

يذكر أن نوال الزغبي احتفلت مؤخرا بوصول أغنيتها "فخامة معاليك" إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

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