جهاز الكذب يفضح يزن السيد

ميرنا وليد - بيروت - في جلسة عائلية تم وضع يد الممثل السوري يزن السيد على جهاز الكذب، ورد يزن على سؤال وجه له عمن يحب أكثر بين شقيقتيه عروبة أو كندة، بأنه يحب عروبة أكثر، ولكن الجهاز كشف أنه يكذب.
وكان قد عُرض ليزن مؤخراً مسلسل "العرافة" وهو مسلسل سوري يتناول العديد من القضايا الاجتماعية، للمؤلف حمزة اللحام، وهو مؤلف من 10 حلقات ويجمع الممثلين تولين البكري، يزن السيد، جفرا يونس، ليليا الاطرش، وغيرهم. المسلسل من إخراج يزن هشام الشربتجي ويعد احدى اولى تجاربه الاخراجية بعد ان اكتسب خبرة في ادارة التصوير في عدة مشاريع.
ويتناول العمل عددا من القضايا الاجتماعية، تتمحور حول تأثر الإنسان بالأعمال السيئة التي يرتكبها، فتلاحقه كظله طيلة حياته، وقد تم تصويره في العاصمة السورية دمشق خلال الشتاء الماضي.
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