ساندرا رزق تخطف الأنظار بإطلالة رائعة على الثلج

ميرنا وليد - بيروت - قضت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق وقتاً ممتعاً في أجواء الثلج في فاريا.



ونشرت ساندرا مجموعة من الصور من عطلتها، وخطفت الأنظار بإطلالتها الرائعة حيث ارتدت جامبسوت مميز بالأبيض والأسود، ووضعت قبعة سوداء، واعتمدت حذاء للثلج من كريستيان ديور.

وكانت قد استعرضت ساندرا رزق، أبرز إطلالاتها خلال قضائها عطلتها في إسطنبول.

وكانت قد قضت ساندرا وقتها في المنتجعات السياحية، كما التقت بصديقتها ملكة جمال المغرب إيمان الباني وزوجها الممثل التركي مراد يلدريم، إذ تربط ساندرا علاقة قوية بهما، وهذا واضح من خلال التعليقات المشتركة بينهما.

وكانت عبرت ساندرا عدة مرات، عن استمتاعها خلال تواجدها في تركيا.

إليكم أبرز إطلالاتها التي خطفت الأنظار خلال سفرها.